Mario Party Superstars: il gioco è acquistabile al prezzo migliore dal lancio

Mario Party Superstars è l'ultimo capitolo della famosissioma saga party-game di Nintendo, sviluppato da NDcube e pubblicato da Nintendo in esclusiva per Nintendo Switch. È il dodicesimo capitolo della serie Mario Party uscito il 29 ottobre 2021.

Il titolo è acquistabile su Amazon Italia al prezzo di 39,99 euro (al posto di un prezzo di listino di 59,99 euro), uno sconto di 20 euro e vi ricordiamo che le esclusive di Nintendo non scendono mai troppo di prezzo. La versione in offerta è quella fisica su cartuccia, venduta e spedita da Amazon stessa, un ottimo Party Game da sfruttare durante il vicinissimo periodo di festività.

Acquista Mario Party Superstars su Amazon ad un prezzo scontato

In questo nuovo Mario Party ritornano ben cinque tabelloni classici dei capitoli per Nintendo 64, come per esempio il tabellone "Torta di compleanno di Peach" del primo Mario Party, oppure il tabellone "Stazione spaziale". Saranno presenti ben 100 minigiochi tratti da tutta la serie di Mario Party, tutti quanti possono essere giocati anche grazie ai pulsanti, sarà quindi possibile divertirsi in compagnia sfruttando i controller Joy-Con, il Nintendo Switch Pro Controller e quindi anche Nintendo Switch Lite.

Tutte le modalità di gioco sono affrontabili anche in multiplayer sulla stessa console, in wireless locale o online.

Sai che puoi comprare tutti questi giochi praticamente gratis?

Gratis dice! E come si fa? Basterà aprire un conto HYPE Next. Si fa in un attimo, online. Il costo è di soli 2,90 euro al mese, e si ottiene un welcome bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica. La cifra perfetta per acquistare uno o tutti i giochi in offerta presenti in questa news. Se invece hai già un conto HYPE a canone zero, ti basterà passare a quello Next e rispettare tutte le condizioni per ottenere il tuo bonus. Ti aspettano un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare gratis la carta e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!