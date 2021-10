Mario Party Superstars: guida ai dadi nascosti per le ricompense MyNintendo

Per celebrare l’uscita di Mario Party Superstars, la grande N ha organizzato una caccia al tesoro tra le pagine del suo sito ufficiale. Ecco tutto ciò che è importante sapere per aggiudicarsi l’ambito premio: 100 punti di platino da spendere su My Nintendo.

A prescindere dal fatto che vogliate o meno unirvi alla festa acquistando il titolo firmato NdCube, potete visitare il sito ufficiale di Mario Party Superstars in lingua inglese e accedere con le credenziali collegate al vostro account Nintendo. Ecco i passi da seguire subito dopo per ottenere la ricompensa in palio. Ognuna delle sezioni che compongono il sito, facilmente raggiungibili tramite il pulsante Menu situato nell’angolo superiore sinistro, cela al suo interno un tipo di dado che ritroviamo in Mario Party Superstars. Ecco dove si nascondono i 4 cubi:

Dado Maledetto: si trova all’interno della sezione relativa ai minigiochi (Minigames). Scorrete la pagina fino al punto in cui si parla di Sport e dei Puzzle per notarlo sulla sinistra. Dado Personalizzato: nella sezione destinata ai personaggi e ai tabelloni (Characters & Boards), superate la prima parte per trovarlo non appena verrete introdotti alla plancia della principessa Peach (Peach’s Birthday Cake). Dado Doppio: lo potete trovare nello spazio dedicato alle modalità e al multiplayer (Modes & Multiplayer), poco oltre l’elenco di attività del Monte Minigiochi. Dado Triplo: è nella pagina riservata a chi vuole preordinare Mario Party Superstars. Scorrete verso il basso fino a raggiungere le console della famiglia Nintendo Switch e troverete i dadi ad aspettarvi.

Nel caso voleste approfondire pregi e difetti dell’esperienza trattata, vi rimandiamo alla nostra recensione di Mario Party Superstars, ricordandovi che il videogioco è disponibile all’acquisto sia in formato fisico, sia in digitale via Nintendo eShop. Se invece siete curiosi di vedere il balzo grafico che ha fatto la serie, date un'occhiata all'evoluzione dei Mario Party dal Nintendo 64 a Switch.