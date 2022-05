Mario Party Superstars: leggendario giocatore di 63 anni segna un incredibile record

Avete mai sentito nominare Toshiyuki Takahashi, noto anche come Takahashi Meijin? Si tratta di un'icona tra i videogiocatori giapponesi, famoso in particolare negli anni del NES per la sua innaturale velocità nel premere i tasti, ben superiore alla media. La sua popolarità fu tale che Hudson Soft lo rese protagonista della serie Adventure Island.

Ebbene, a 63 anni d'età, sembra che Takahashi non abbia affatto perso il suo tocco magico, risultando ancora incredibilmente rapido nella pressione dei tasti come dimostrato in una sua recente partita a Mario Party Superstar. Giocando al minigame Pokey Pummel, infatti, è riuscito a completarlo nell'arco di soli 5,21 secondi, sbaragliando gli avversari ben più lenti. In un'altra clip l'abilissimo giocatore viene ripreso in volto, mostrando tutta la sua concentrazione nell'eseguire alla perfezione la sfida in tempi record.

Lo stesso filmato, inoltre, riprende anche le sue mani intente a premere a ritmo forsennato sul Joy-Con, dimostrando così l'autenticità della sua partita. E come se non bastasse riesce persino a migliorare il suo precedente record di qualche decimo, registrando alla seconda occasione ben 5,16 secondi. Un risultato davvero degno di grande rispetto.

Disponibile dallo scorso ottobre, la nostra recensione di Mario Party Superstars dimostra come quella raccolta aggiornata del meglio della serie meriti l'attenzione dei fan. Negli scorsi mesi si era inoltre parlato di un possibile DLC per Mario Party Superstars, sebbene finora non si sia ancora concretizzato.