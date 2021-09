Mario Party Superstars: preordinalo a prezzo scontato da GameStop fino al 12 settembre

Fino al 12 settembre il nuovissimo Mario Party Superstars per Nintendo Switch è in preordine a prezzo scontato da GameStop: 49.98 euro invece di 60.98 euro effettuando il preorder online o nei negozi entro la data indicata.

Potete prenotare Mario Party Superstars da GameStop al prezzo di 49.98 euro, una promozione valida solamente per pochissimo giorni, una offerta interessante per iniziare alla grande il mese di settembre. Mario Party Superstars per Nintendo Switch presenterà 5 tabelloni tratti da Mario Party, Mario Party 2 e Mario Party 3 usciti su Nintendo 64 oltre a una selezione di 100 minigiochi classici estrapolati dall'intera saga, una ottima occasione per riscoprire una serie leggendaria nata più di 20 anni fa sul glorioso N64, la console a 64-bit di Nintendo.

I minigiochi sono stati aggiornati per supportare i Joy-Con o in alternativa è possibile giocare con il PRO Controller o con i comandi integrati di Nintendo Switch Lite. Mario Party Superstars supporta il multiplayer in locale e online per un divertimento senza fine in compagnia degli amici.

Il nuovo Mario Party arriva il 29 ottobre solo su Nintendo Switch e si candida a diventare il party game più divertente della prossima stagione, ideale anche per divertirsi durante le fredde serate autunnali.