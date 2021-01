Mario Party: in sviluppo un nuovo gioco per Switch? Nintendo NDcube assume

La divisione NDcube di Nintendo inizia il 2021 pubblicando un opuscolo di orientamento per una campagna di assunzioni legata, con ogni probabilità, allo sviluppo del sequel di Super Mario Party per Switch o di un progetto analogo.

L'opuscolo in questione è rivolto ai futuri dipendenti della casa di Kyoto: al suo interno, i rappresentanti della sussidiaria di Nintendo specificano di essere impegnati nella realizzazione di un nuovo progetto, ma senza fornire ulteriori indicazioni sull'IP interessata o tantomeno sulle probabili tempistiche di commercializzazione.

Oltre al già citato Super Mario Party, in passato le fucine digitali di NDcube hanno sfornato altri titoli della celebre serie di minigiochi ispirati alla mascotte della compagnia nipponica. Sempre alla software house fondata nel 2000 dopo la joint venture tra Nintendo e Dentsu (da qui la sigla ND presente nel nome) dobbiamo altri lavori come Animal Crossing Amiibo Festival, Wii Party e Animal Crossing Pocket Camp.

Nella speranza di scoprire se queste anticipazioni si concretizzeranno in un nuovo capitolo del party game nintendiano per eccellenza, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Super Mario Party per Switch a firma di Andrea Fontanesi e, naturalmente, al tweet che mostra l'opuscolo di orientamento di NDcube per il 2021.