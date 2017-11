Mario Party The Top 100 arriverà in Europa a dicembre

Tramite un messaggio pubblicato su Twitter,ha annunciato di aver anticipato la data di uscita europea di. Il gioco, inizialmente atteso per gennaio, arriverà nel nostro continente il 22 dicembre, a pochissimi giorni dal Natale.

Mario Party The Top 100 include i 100 minigiochi più divertenti tratti dai dieci episodi di Mario Party pubblicati su Nintendo 64, GameCube e Wii, come si evince dalle parole di Nintendo: "Abbiamo selezionato i 100 minigiochi migliori, un numero mai visto in un Mario Party, per creare il capitolo della serie definitivo. Il gioco è compatibile con la modalità download per un massimo di 4 giocatori, quindi basta una sola scheda di gioco per divertirsi con altri amici che hanno una console 3DS!"