Mario+Rabbids 2, ritardi in vista? Tra Encanto e Half-Life, nuovi rumor su Nintendo Switch

Sull'onda della presentazione del trailer di annuncio di Mario Strikers: Battle League Football , Waddle Dee Knows afferma ad esempio che Nintendo è già al lavoro sul supporto post lancio per il titolo. Dopo il debutto, lo sportivo dovrebbe ad esempio accogliere Pauline e Tostarenan all'interno del roster, con l'insider che afferma di aver già osservato i due personaggi in azione nella produzione Nintendo. Si prosegue poi con rumor legati al futuro arrivo di Half-Life 2 sulla console ibrida, con accordi con Valve già in fase di definizione. Stando al misterioso utente, inoltre, Nintendo si starebbe inoltre preparando a fare da publisher ad un gioco a tema Encanto , con Bandai Namco nei panni di sviluppatore per la produzione ispirata al film Disney. Il reveal del gioco sarebbe in programma per il mese di maggio 2022. Infine, Waddle Dee Knows suggerisce che lo sviluppo di Mario + Rabbids: Sparks of Hope starebbe attraversando un periodo complesso, con l'esclusiva Nintendo Switch che potrebbe dunque subire dei posticipi. Ricordiamo che in questa fase stiamo parlando di semplici rumor , in merito ai quali non sussistono conferme ufficiali.

Con l'appuntamento comunicativo del colosso di Kyoto ormai trascorso, l'utente "Waddle Dee Knows" non ha però cessato di diffondere indiscrezioni relative al futuro della console ibrida. Oltre a previsioni legate a un nuovo Fire Emblem e The Legend of Zelda Wind Waker HD e Twiligh Princess HD in arrivo nel 2022 , quest'ultimo ha anzi intensificato il ritmo dei suoi messaggi.

