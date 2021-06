Mario Rabbids, aspettando Sparks of Hope: oltre 7 milioni di giocatori per Kingdom Battle

La nuova produzione di Ubisoft Milano vedrà la luce nel corso del 2022, con esordio atteso in esclusiva su Nintendo Switch, per una nuova commistione tra Regno dei Funghi e universo dei Rabbids.

Nel corso dell'appuntamento Ubisoft Forward 2021, il colosso francese ha infatti presentato al pubblico il primo trailer del nuovo Mario+Rabbids: Sparks of Hope. Formula evoluta e ampliata del suo predecessore, il titolo punta a raccogliere su di sé l'eredita dell'apprezzatissimo Mario+Rabbids: Kingdom Battle. Una produzione promossa dalla critica, ma anche amata dal pubblico, come dimostrato dai dati di vendita diffusi da Ubisoft in occasione dell'E3 2021. Contestualmente al reveal del gioco di Ubisoft Milano, la compagnia d'Oltralpe ha infatti reso noto che l'avventura di Mario+Rabbids: Kingdom Battle è stata vissuta da oltre 7,5 milioni di giocatori in tutto il mondo.



Un traguardo notevole, che lo strategico con elementi di gameplay che prevedono azione in tempo reale ha raggiunto proponendo un'esperienza coinvolgente e fortemente curata. Non manca dunque la curiosità su quelle che saranno le evoluzioni proposte dal sequel. Per tutti i dettagli sul titolo atteso per il prossimo anno, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una ricca anteprima di Mario+Rabbids: Sparks of Hope, a firma di Gabriele Carollo.