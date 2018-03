Mario + Rabbids Kingdom Battle: annunciata la colonna sonora su doppio vinile

IAm8Bit ha annunciato l'arrivo deldella colonna sonora di Mario + Rabbids Kingdom Battle , disponibile a partire dalla seconda metà del 2018. Il lussuoso folder presenta un doppio vinile traslucido e una serie di interessanti bonus...

L'artwork di copertina raffigura Rabbids Mario con baffi in pelo sintetico, la custodia Digipak inoltre si apre a libro formando un grande diorama su cui riporre le minifiure di cartone presenti all'interno della confezione.

La colonna sonora di Mario + Rabbids Kingdom Battle è ora disponibile in preordine al prezzo di 30 sterline (circa 36 euro al cambio attuale), spese di spedizione escluse. L'acquisto della versione in doppio vinile darà diritto anche al download dell'edizione digitale in formato Mp3.