Mario + Rabbids Kingdom Battle: annunciato il DLC dedicato a Donkey Kong

ha finalmente svelato il tanto atteso DLC storia di, che sarà interamente dedicato a, uno dei personaggi simbolo di

Il contenuto scaricabile, che introdurrà il celebre gorilla come personaggio giocabile, una storyline esclusiva e un nuovo mondo da esplorare, verrà pubblicato nel corso della primavera di quest'anno. Potrà essere acquistato singolarmente oppure scaricato senza alcun costo aggiuntivo da tutti i giocatori in possesso del Season Pass o della Gold Edition del gioco. Potete averne un assaggio grazie al trailer ufficiale pubblicato dalla casa francese che trovate in apertura di notizia.

Vi ricordiamo che Mario + Rabbids: Kingdom Battle è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch. Il gioco di Ubisoft Milano si prepara a debuttare anche in Giappone, e Famitsu lo ha già accolto con entusiasmo assegnandogli un punteggio di 36/40.