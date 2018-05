Mario + Rabbids Kingdom Battle: il DLC Donkey Kong Adventure si mostra in un nuovo trailer

Pochi minuti fa Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer di Donkey Kong Adventure, l'espansione storia di Mario + Rabbids: Kingdom Battle interamente dedicata al celebre gorilla di casa Nintendo!

Il filmato offre un assaggio della nuova ambientazione, ricca di location molto differenti tra loro, dei nuovi modi di giocare e dell'improbabile trio di protagonisti. I giocatori potranno controllare Donkey Kong, la vera star dell'espansione, Rabbid Peach e un'altra new entry, lo scorbutico Rabbid Cranky. Le vicende narrate si collocano alla fine del primo capitolo di Mario + Rabbids: Kingdom Battle: il boss Rabbid Kong si è salvato dopo la caduta della torre ed è riuscito a trovare una nuova fonte di potere, delle banane corrotte!

Gli sviluppatori hanno dichiarato che questo nuovo mondo è più grande di quelli esplorati nel corso della campagna principale del gioco base, e che il completamento del DLC impegnerà i giocatori per almeno quindici ore. La data d'uscita precisa non è ancora stata svelata, me Ubisoft ha assicurato che arriverà molto presto. Donkey Kong Adventure potrà essere ottenuto senza alcun costo aggiuntivo da tutti i possessori del Season Pass o della Gold Edition del titolo originale. Sarà acquistabile anche singolarmente.

Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere l'anteprima di Donkey Kong Adventure a cura del nostro Angelo de Martini, che ha avuto modo di provare l'espansione negli studi milanesi di Ubisoft.