Mario + Rabbids: Kingdom Battle Gold Edition è apparso sul Nintendo eShop

Nelle corso della giornata di ieri è apparsa sulamericano la pagina dedicata a, un'edizione comprendente il gioco e il season pass.

Proposta al prezzo di 79,99 dollari, fornisce l'accesso a tutti i contenuti legati all'eccellente titolo sviluppato da Ubisoft Milano, tra cui: il già disponibile pacchetto sfide Ultra, che fornisce l'accesso a otto nuove sfide molto difficili oltre a cinque mappe aggiuntive per la modalità co-op; il Pixel Pack con 8 armi in pixel-art; il pacchetto Storia in uscita a gennaio del prossimo anno, che stando a quanto specificato comprenderà un nuovo mondo e un nuovo eroe. Vengono menzionate, inoltre, ben 16 armi inedite.

Chi sarà secondo voi l'eroe misterioso? Secondo alcuni potrebbe trattarsi di Rayman, un'ipotesi tutt'altro che campata in aria visto il coinvolgimento di Ubisoft la presenza dei Rabbids.

Nel momento in cui vi scriviamo, la Gold Edition non risulta disponibile sul Nintendo eShop italiano. Vi ricordiamo che Mario + Rabbids: Kingdom Battle è un'esclusiva Nintendo Switch.