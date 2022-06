Mario + Rabbids Kingdom Battle gratis per gli abbonati Nintendo Switch Online

In occasione della presentazione di Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft ha deciso di offrire una prova gratis di Mario + Rabbids Kingdom Battle a tutti gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online.

A partire da oggi gli abbonati possono scaricare Mario + Rabbids Kingdom Battle, il gioco sarà poi giocabile dal 4 al 10 luglio senza costi di alcun tipo, in versione completa per una settimana. E' possibile importare i progressi nel gioco completo qualora decidiate di acquistarlo, in caso contrario al termine del periodo indicato non potrete più accedere a Mario + Rabbids Kingdom Battle.

Si tratta di una iniziativa interessante in vista dell'arrivo di Mario + Rabbids Sparks of Hope, atteso per il mese di ottobre in esclusiva su Nintendo Switch. Mario + Rabbids Sparks of Hope verrà mostrato oggi alle 18:00 durante uno speciale showcase organizzato da Ubisoft, tra poche ore scopriremo quindi nuovi dettagli sul gioco.

Mario + Rabbids Kingdom Battle è il gioco terze parti più venduto su Switch con sette milioni di giocatori, risultato davvero notevole per il titolo sviluppato da Davide Soliani e dal team di Ubisoft Milano. Il sequel migliorerà tutti gli aspetti del primo episodio proponendo una nuova avventura che vedrà Mario e gli altri abitanti del Regno dei Funghi unire le forze con gli irresisitibli Rabbids.