Mario + Rabbids Kingdom Battle in offerta a 9.99 euro sul Nintendo eShop

Nintendo ha lanciato i Saldi Digitali sull'eShop e per l'occasione ha scontato anche uno dei titoli Switch più amati e venduti in assoluto: parliamo di Mario + Rabbids Kingdom Battle, ora in vendita al prezzo imbattibile di 9,99 euro.

Mario + Rabbids Kingdom Battle è scontato del 75% sul prezzo di listino, normalmente venduto a 39.99 euro il gioco è ora disponibile a 9.99 euro, solo fino al 27 giugno. L'inedito crossover tra Super Mario e i Rabbids ha riscosso un successo incredibile con oltre sette milioni di giocatori attivi dal lancio, numeri importanti per la produzione targata Ubisoft Milano, che ad oggi è il gioco di terze parti più venduto in assoluto su Nintendo Switch.



All'E3, Ubisoft e Nintendo hanno annunciato Mario + Rabbids Sparks of Hope, sequel del gioco in arrivo nel 2022, quale miglior occasione dunque per acquistare il primo episodio della serie? L'offerta riguarda la versione standard priva del DLC dedicato a Donkey Kong ma a questo prezzo è davvero difficile pretendere di più.



Sul Nintendo eShop trovate altre offerte valide per un periodo limitato come giochi per Switch a 99 centesimi e una selezione di giochi per Nintendo Switch a meno di 5 euro, tra cui This War of Mine e Metro Last Light Redux.