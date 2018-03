Mario + Rabbids: Kingdom Battle ha raggiunto le 200 mila copie vendute in Giappone

Le vendite di Mario + Rabbids: Kingdom Battle , lo spin-off strategico sviluppato dagli italiani di, nei giorni scorsi ha conseguito un importante traguardo in Giappone.

Stando ai dati di vendita riportati da Dengeki Online, nella terra del Sol Levante il titolo ha raggiunto le 200 mila unità vendute in totale. Dalle nostre parti è stato lanciato lo scorso mese di agosto, ma in Giappone è arrivato solo il 18 gennaio di quest'anno. Gli altri giochi dedicati all'idraulico italiano, come Mario Kart 8 Deluxe e Super Mario Odyssey hanno ampiamente sfondato il muro del milione di copie, ma il risultato di Mario + Rabbids: Kingdom Battle rimane di tutto rispetto, essendo di matrice europea. Il pubblico giapponese ha evidentemente apprezzato, esattamente come la critica: Famitsu, infatti, lo accolse con un ottimo 36 su 40 (9/8/9/10).

Vi ricordiamo che Mario + Rabbids: Kingdom Battle è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch. Poco prima del lancio giapponese, Ubisoft svelò l'espansione storia interamente dedicata a Donkey Kong. Uscirà nel corso di questo primavera e includerà il celebre gorilla come personaggio giocabile, una storyline esclusiva e un nuovo mondo da esplorare.