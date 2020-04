Mario + Rabbids Kingdom Battle: Ubisoft valuta l'interesse con un sondaggio?

Mario + Rabbids Kingdom Battle, declinazione in chiave strategica delle avventure dell'idraulico italiano sviluppata da Ubisoft Milano, ha riscosso un grande successo su Nintendo Switch. Basti pensare che si tratta del gioco terze parti più venduto della generazione per l'ibrida negli Stati Uniti d'America.

È possibile che la casa francese stia cominciando a pensare al futuro di questo franchise crossover. Da cosa lo deduciamo? Nei giorni scorsi Ubisoft ha inviato un sondaggio ai giocatori che si focalizza, tra le altre cose, su Nintendo Switch e, in particolare, su Mario + Rabbids Kingdom Battle. Il questionario si completa in circa 15 minuti, è disponibile nelle lingue inglese e francese e può essere reperito a questo indirizzo. Probabilmente, il colosso francese sta valutando l'interesse dei giocatori nei confronti del gioco e, di conseguenza, per un eventuale sequel, che ad oggi non è mai stato annunciato.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle, ricordiamo, è stato pubblicato nell'agosto del 2017 riscuotendo fin da subito un successo di pubblico e di critica. Merito dell'originale e riuscita commistione degli universi di Mario e dei Rabbids, realizzata dai ragazzi capitanati da Davide Soliani e calata in un contesto strategico alla X-COM. Nel 2018 l'esperienza si è arricchita con l'espansione Donkey Kong Adventure, con protagonista l'omonimo scimmione. Vi piacerebbe giocare ad un sequel?