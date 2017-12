Mario + Rabbids: Kingdom Battle: la Versus Mode si mostra in video; gratis da domani

ha annunciato che domani arriverà lasotto forma di DLCper, sparatutto tattico che vede protagonisti i personaggi del Regno dei Funghi e i simpatici

Il contenuto permetterà ai fan di sfidare i propri amici in battaglie multi-giocatore su una sola console. I giocatori potranno scegliere tra tre diversi eroi, che potranno poi essere personalizzati con tre diversi set di statistiche e abilità.

Gli sfidanti potranno in aggiunta modificare alcuni parametri degli scontri, come aggiungere un timer, limitare il numero di turni e persino rimuovere specifici oggetti. Il DLC gratuito contenente la Versus Mode uscirà domani, 8 dicembre, per Mario + Rabbids: Kingdom Battle, in esclusiva su Nintendo Switch.