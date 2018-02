Mario + Rabbids Kingdom Battle: video dedicato alla realizzazione della colonna sonora

Nelle scorse ore il canale YouTube di Nintendo Everything ha caricato un nuovo video dietro le quinte interamente dedicato alla realizzazione della colonna sonora orchestrale di

Nel filmato, che potete ammirare in apertura di notizia, vengono mostrate alcune sessioni di registrazione effettuate a Praga, in Repubblica Ceca. Per l'occasione, è intervenuto anche il direttore creativo Davide Soliani, che ha parlato della scelta del compositore scozzese Grant Kirkhope, responsabile dell'accompagnamento musicale di alcuni titoli che hanno rivestito un ruolo fondamentale nella sua vita, come Banjo Kazooie e Donkey Kong 64. Kirkhope, a sua volta, racconta dei primi contatti con Ubisoft Milano e delle decisioni prese durante la realizzazione della colonna sonora. Buona visione!

Vi ricordiamo che Mario + Rabbids: Kingdom Battle è disponibile esclusivamente per Nintendo Switch e che nel corso della primavera verrà pubblicato il DLC storia con protagonista Donkey Kong.