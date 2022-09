Mario + Rabbids Sparks of Hope sarà al 100% single player: Ubisoft spiega il perché

A poco meno di un mese dal lancio di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, fissato per il prossimo 20 ottobre, il Produttore Associato Quentin Correggi ha svelato un dettaglio molto importante: a differenza del predecessore, il nuovo gioco di Ubisoft Milano non avrà alcun tipo di modalità multiplayer.

Nel corso di un'intervista concessa ai nostri colleghi di Nintendo Everything, Correggi ha spiegato che il team ha seguito una filosofia molto semplice: fare una sola cosa, ma bene. Per questo motivo, i ragazzi di Ubisoft Milano hanno scelto di concentrare tutti i propri sforzi nella creazione di un'ambiziosa modalità per giocatore singolo, evitando di spendere risorse ed energie nella costruzione di un comparto multigiocatore.

"Mario + Rabbids Sparks of Hope sarà un'esperienza esclusivamente single player", ha innanzitutto confermato Correggi. Dopodiché, ha continuato: "E vi posso anche spiegare il perché. Quando creiamo un'esperienza così ambiziosa (perché, ripeto, ogni singolo aspetto del gioco è più ambizioso di Kingdom Battle), è importate scegliere 'la propria battaglia', che poi è anche il motivo per quale stiamo creando un gioco tattico sulle battaglie! Per noi, in ogni caso, era importante focalizzarci il più possibile sulla creazione dell'esperienza solitaria, che è il nucleo del gioco. È molto più semplice ed efficiente focalizzarsi su una singola esperienza per renderla la migliore possibile. Quindi sì, Mario + Rabbids: Sparks of Hope è al 100% single player".

Mario + Rabbids: Kingdom Battle, ricordiamo, aveva fin dal lancio una modalità cooperativa locale. Dopo qualche mese ricevette anche una Versus Mode che permetteva ai giocatori di darsi battaglia sulla stessa console. Il suo seguito, a quanto pare, farà a meno di tutto ciò per offrire una campagna solitaria davvero ambiziosa. Scoprite maggiori dettagli sul gioco leggendo la nostra anteprima di Mario + Rabbids: Kingdom Battle.