Mario + Rabbids Sparks of Hope: tutte le armi del gioco

Come trovate scritto nella nostra recensione di Mario + Rabbids Sparks of Hope, ogni personaggio del gioco targato Ubisoft Milano imbraccia un’arma specifica e unica nel suo genere, il cui corretto utilizzo risulta fondamentale per sventare la minaccia di Cursa. A tal proposito, ecco un elenco che le riporta tutte senza tralasciarne i vari effetti.

Tutte le armi di Mario + Rabbids Sparks of Hope

Bombrello (Peach) : sparo che travolge i bersagli, ignora le coperture parziali e infligge danni maggiori ai nemici più vicini a Peach.

: sparo che travolge i bersagli, ignora le coperture parziali e infligge danni maggiori ai nemici più vicini a Peach. Bowzooka (Bowser) : spara un proiettile esplosivo che infligge danni in un’ampia area bersaglio e che ignora la condizione di copertura parziale.

: spara un proiettile esplosivo che infligge danni in un’ampia area bersaglio e che ignora la condizione di copertura parziale. Diecidecimi (Luigi) : spara una freccia dalla lunga distanza. Più il bersaglio è lontano, più danni è in grado di infliggere.

: spara una freccia dalla lunga distanza. Più il bersaglio è lontano, più danni è in grado di infliggere. Discruttore (Rabbid Luigi) : lancia un disco che può colpire fino a 3 bersagli in rapida sequenza, ignorando la condizione di copertura parziale.

: lancia un disco che può colpire fino a 3 bersagli in rapida sequenza, ignorando la condizione di copertura parziale. Duo-Blaster (Mario) : mario spedisce una coppia di colpi a uno o più avversari, a seconda dei bersagli selezionati.

: mario spedisce una coppia di colpi a uno o più avversari, a seconda dei bersagli selezionati. Guanti Pestanti (Rabbid Mario) : scatena 3 colpi su più bersagli, infliggendo danni a qualsiasi nemico presente nell’area d’effetto. Inoltre, la fase di spostamento non si conclude immediatamente dopo l’uso.

: scatena 3 colpi su più bersagli, infliggendo danni a qualsiasi nemico presente nell’area d’effetto. Inoltre, la fase di spostamento non si conclude immediatamente dopo l’uso. Kaboomer (Rabbid Rosalinda) : scatena una pioggia di proiettili verso un bersaglio, abbattendo qualsiasi copertura distruttibile lungo il percorso.

: scatena una pioggia di proiettili verso un bersaglio, abbattendo qualsiasi copertura distruttibile lungo il percorso. Lama Rotante (Edge) : quando viene lanciata contro un nemico ignora la copertura parziale e colpisce tutto ciò che incrocia nel suo tragitto, dopodiché torna indietro.

: quando viene lanciata contro un nemico ignora la copertura parziale e colpisce tutto ciò che incrocia nel suo tragitto, dopodiché torna indietro. Tritrollatore (Rabbid Peach): spara tre proiettili a traiettoria curva su un bersaglio, ignorando la condizione di copertura parziale.

In conclusione vi ricordiamo che è possibile personalizzare l’aspetto di ogni arma grazie alle tinte acquisibili durante l’avventura, così come potenziarne le statistiche principali investendo punti nel rispettivo albero delle abilità. E a proposito di meccaniche più specifiche, ecco qualche dritta riguardo alla possibilità di [scivolare in Mario + Rabbids Sparks of Hope], una manovra essenziale per massimizzare la resa in battaglia dei personaggi.