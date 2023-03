Mario + Rabbids Sparks of Hope: arriva la demo gratis insieme al DLC The Tower of Doooom

Ubisoft ha annunciato la disponibilità della demo di Mario + Rabbids Sparks of Hope, il sequel di Mario + Rabbids Kingdom Battle, uscito lo scorso autunno in esclusiva sulle console della famiglia Nintendo Switch.

La demo permette di giocare il prologo dell'avventura e un assaggio del primo pianeta, per un totale di due ore di gioco su Beacon Beach. Ma non solo perché Ubisoft ha reso disponibile anche The Tower of Doooom, il primo DLC di Mario + Rabbids Sparks of Hope.

"Questa volta Mario, Rabbid Peach e i loro amici entreranno in una misteriosa torre e

incontreranno la sua particolare padrona di casa, Madame Bwahstrella, che ha bisogno che

combattano i servi di Cursa, salgano sulla torre e liberino il loro vecchio amico Spawny."

Mario + Rabbids Sparks of Hop ha venduto sotto le aspettative ma Ubisoft continuerà il supporto post lancio pubblicando nuovi contenuti come parte del Season Pass. Il gioco è stato accolto positivamente dalla critica ma le vendite non sono state all'altezza delle previsioni iniziali, il publisher francese continua ad investire comunque sul progetto con l'obiettivo di spingere le vendite.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Mario + Rabbids Sparks of Hope, disponibile solo su Nintendo Switch, Switch Lite e Switch OLED in formato fisico e digitale.