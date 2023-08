Mario + Rabbids Sparks of Hope, arriva Rayman! L'ultimo DLC ha una data

Ci siamo, Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch si avvicina alla sua ultima corsa con l'arrivo dell'espansione finale, che introdurrà tra i personaggi giocabili un'icona della storia Ubisoft come Rayman, nel DLC interamente incentrato sulla sua figura.

Rayman in the Phantom Show, questo il nome completo del contenuto aggiuntivo, sarà disponibile per il download a partire dal 30 agosto 2023. Per l'occasione Ubisoft ha pubblicato anche il trailer di presentazione per il DLC, tutto di stampo narrativo e senza effettive sequenze di gameplay, volte ad introdurci al nuovo mondo di gioco ed alla storia di Rayman, ora divenuto una sorta di regista dello Space Opera Network che si impegna ad offrire ai Rabbids produzioni dalle tematiche più disparate, dal piratesco al fantasy senza dimenticare il western.

Rayman in the Phantom Show va così a concludere il supporto post-lancio di Mario + Rabbids Sparks of Hope, che in precedenza aveva già ricevuto i DLC Tower of Doooom e The Last Sparks Hunter: le tre espansioni sono tutte previste all'interno del Season Pass, dunque chi lo ha acquistato potrà accedere ad ogni contenuti, compreso il DLC di Rayman, senza costi aggiuntivi.

L'opera per Switch non ha tuttavia riscosso grande successo a livello commerciale, con Ubisoft che si è pentita di non aver atteso Switch 2 per lanciare Mario + Rabbids Sparks of Hope. Il futuro della serie resta per il momento incerto.