Mario + Rabbids Sparks of Hope: arrivano la Gold Edition e il Season Pass

Nintendo ha annunciato ufficialmente la Gold Edition di Mario + Rabbids Sparks of Hope, edizione speciale del gioco che include anche il Season Pass, confermando in questo modo anche l'arrivo di un pass stagionale per accedere alle future espansioni.

Nello specifico, Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition costa 89.99 euro e include il gioco base, il Season Pass con tutti i DLC tra cui "nuovi contenuti narrativi con personaggi inediti, nuove missioni e battaglie aggiuntive" oltre al pacchetto Prestigio Galattico con tre skin esclusive per le armi disponibili da subito. Viene dunque confermata l'esistenza di nuove espansioni per Mario + Rabbids Sparks of Hope, non sappiamo al momento quanto quanti contenuti extra saranno disponibili ma in ogni caso il Season Pass vi garantirà l'accesso a tutti i nuovi contenuti narrativi.

Mario + Rabbids Sparks of Hope esce a ottobre su Nintendo Switch, il gioco è il sequel di Mario + Rabbids Kingdom Battle, ad oggi il videogioco di terze parti più venduto in assoluto su Nintendo Switch, un orgoglio per il team di Ubisoft Milano che ha plasmato questo coloratissimo mondo unendo Super Mario e i Rabbids in un crossover esclusivo capace di riscuotere un notevole successo di pubblico e critica.