Mario + Rabbids Sparks of Hope sta per arrivare: l'ultimo trailer prima del lancio

Ormai ci siamo: Mario + Rabbids Sparsk of Hope è in fase Gold ed è prossimo a fare il suo esordio su Nintendo Switch, dove sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2022. E per ingannare gli ultimi giorni che ci separano dal debutto, Ubisoft pubblica il trailer di lancio del nuovo episodio.

Non ci sono nuovi spezzoni di gameplay nei circa tre minuti di video, ma la cinematica mostrata riassume alla perfezione le atmosfere del nuovo Mario + Rabbids, che appare spettacolare, coloratissimo e ricco di personaggi iconici. La nuova avventura si prospetta molto più ricca e corposa di contenuti rispetto al vecchio Mario + Rabbids Kingdom Battle, e non mancheranno tantissime battaglie epiche da affrontare in questo nuovo spin-off con meccaniche strategiche in stile X-COM.

E come riportato nella nostra prova di Mario + Rabbids Sparks of Hope, c'è motivo di essere ottimisti sulla buona riuscita del prodotto: Il seguito realizzato da Ubisoft Milan ed Ubisoft Paris sembra infatti la naturale evoluzione del predecessore, con meccaniche di gioco ulteriormente perfezionate grazie anche ad alcune novità che daranno vita ad approcci inediti per i combattimenti, senza poi dimenticare mappe molto più grandi e liberamente esplorabili rispetto al passato.

Appuntamento dunque al 20 ottobre, solo su Nintendo Switch.