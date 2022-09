Mario + Rabbids Sparks of Hope: un ulteriore assaggio dell'avventura dallo Story Trailer

Mario + Rabbids Sparks of Hope promette di essere uno dei titoli più caldi dell'autunno di Nintendo Switch, dove farà il suo esordio il prossimo 20 ottobre 2022. Con il lancio sempre più vicino Ubisoft stuzzica sempre di più i fan mostrando nuovo materiale sull'avventura strategica con protagonisti Mario ed i folli Rabbids.

Dopo aver confermato nelle scorse settimane che il terzo DLC di Mario + Rabbids Sparks of Hope introdurrà una grande guest star, gli sviluppatori pubblicano adesso lo Story Trailer, offrendo in questo modo un ulteriore sguardo ai personaggi principali dell'avventura, gli scenari che faranno da sfondo alla campagna principale e piccoli stralci di gameplay. Il seguito di Mario + Rabbids Kingdom Battle sembra rivelarsi quindi un titolo ancora più consistente rispetto al predecessore, offrendo ambientazioni più ampie dove è possibile muoversi con maggiore libertà, oltre a meccaniche di gioco approfondite con concept inediti.

In aggiunta, Ubisoft ha ribadito che Mario + Rabbids Sparks of Hope sarà single player al 100% e non prevede dunque alcun tipo di componente multiplayer: ciò è stato fatto per i team milanesi e parigini al lavoro sul gioco volevano concentrare interamente le risorse sull'avventura per giocatore singolo, senza quindi investire risorse su altri elementi, come il multigiocatore, che non avrebbero avuto troppo spazio all'interno dell'opera.