Mario + Rabbids Sparks of Hope avrà 3 grandi DLC? Trapelano dettagli dal Nintendo eShop

Dopo un lungo silenzio, finalmente Ubisoft ha vuotato il sacco sull'uscita di Mario + Rabbids Sparks of Hope, il nuovo episodio della serie strategica realizzata in collaborazione con Nintendo e tornata a mostrarsi in occasione del Nintendo Direct Mini del 28 giugno 2022.

E come se non bastasse, la compagnia è pronta a rivelare ancora più a fondo il gioco grazie al Mario + Rabbids Sparks of Hope Showcase confermato per il 29 giugno, che fornirà corposi approfondimenti sull'opera in sviluppo presso gli studi milanesi e parigini di Ubisoft. Eppure, sembra che importanti informazioni relativi ai piani a lungo termine per il progetto siano già trapelati per errore dal Nintendo eShop raggiungibile attraverso Nintendo Switch.

Oltre al gioco base, infatti, sullo store sono comparse le prime informazioni relative alla Gold Edition di Sparks of Hope, con tanto di dettagli sui DLC in lavorazione, che sarebbero almeno tre e, apparentemente, di grossa portata. Due di questi riportano la data del 31 dicembre 2023 come placeholder, mentre un ulteriore contenuto aggiuntivo è fissato, sempre in maniera provvisoria, al 31 marzo 2024.

Da ciò si intuisce come Nintendo e Ubisoft intendano supportare a lungo termine la loro opera, con espansioni sul modello della mini-avventura incentrata su Donkey Kong vista nel primo episodio della serie, Mario + Rabbids Kingdom Battle. A questo punto non è da escludere che qualche novità in tal senso venga rivelata proprio in occasione dello Showcase, sebbene sia probabilmente ancora troppo presto per scoprire cosa offriranno i futuri DLC.