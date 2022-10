Mario + Rabbids Sparks of Hope conquista la stampa: Davide Soliani ringrazia

Manca ancora qualche giorno al lancio di Mario + Rabbids: Kingdom Battle, fissato per il 20 ottobre in esclusiva su Nintendo Switch, ma i membri della stampa internazionale hanno già avuto modo di provarlo in lungo e in largo per emettere il proprio giudizio. Come se la sta cavando lo strategico di Ubisoft Milano?

Bene, molto bene: Mario + Rabbids: Sparks of Hope sta collezionando voti eccellenti in tutto il mondo, tra i quali spiccano i tre Perfect Score assegnati da GamingTrend, But Why Tho? e GamesHub. Nel momento in cui vi scriviamo, l'esclusiva Nintendo vanta un ottimo Meta Score di 85, basato su un totale di 61 recensione. Eccovi una selezione:

GamingTrend - 10/10

But Why Tho? - 10/10

GamesHub - 10/10

GamesRadar - 9/10

IGN - 9/10

Metro GameCentral - 9/10

Press Start - 9/10

Screen Rant - 9/10

Twinfinite - 9/10

Shacknews - 9/10

Vooks - 9/10

WellPlayed - 9/10

Gamepressure - 9/10

Nintendo Life - 8/10

Trusted Reviews - 7/10

Guardian - 6/10

L'apprezzamento della critica internazionale non è sfuggito al Direttore Creativo Davide Soliani, che non ha potuto fare a meno di ringraziare tutti i recensori per il tempo che hanno dedicato alla sua nuova creatura e i voti che le stanno assegnando: "Wow, grazie mille per tutto il vostro tempo e le vostre opinioni. Significa davvero tanto per tutti noi", ha scritto sul suo profilo Twitter personale.

Curiosi di scoprire cosa ne pensiamo noi? Allora gustatevi la nostra recensione di Mario + Rabbids: Sparks of Hope.