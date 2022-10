Mario + Rabbids Sparks of Hope: a cosa serve e come si usa la scivolata?

Le armi presenti in Mario + Rabbids Sparks of Hope, così come le abilità dei personaggi e i piccoli Spark, non sono l’unico strumento utile in battaglia. La natura strategica del combat system confezionato da Ubisoft Milano dà infatti importanza anche agli spostamenti con manovre quali le scivolate. Ecco come sfruttare tale meccanica essenziale.

Per ordinare a Mario e soci di effettuare una o più scivolate (a seconda del personaggio e dei punti abilità investiti) è sufficiente avvicinarsi a un nemico mentre si preme il tasto A. Oltre ad essere molto utile per riposizionarsi in breve tempo, magari nel tentativo di sfruttare una copertura, il gesto atletico in questione può essere usato per travolgere i nemici lungo il percorso e infliggere danni a tutti loro, senza oltretutto perdere l’occasione di attaccarli subito dopo. Ultima ma non per importanza, la funzione che permette di sfruttare la scivolata anche durante le fasi esplorative e, più precisamente, per ingaggiare i nemici un attimo prima di ogni scontro.

In conclusione, nel caso voleste approfondire i vari motivi per cui questo sequel merita la vostra attenzione, vi invitiamo a non perdere la nostra recensione di Mario + Rabbids Sparks of Hope nella quale analizziamo questa nuova esclusiva disponibile per Nintendo Switch.