Mario + Rabbids Sparks Of Hope Cosmic Edition - acquistalo a soli 19,99 euro

Mario + Rabbids Sparks of Hope è l'ultimo capitolo del gioco strategico a turni sviluppato e pubblicato da Ubisoft per Nintendo Switch. Il titolo è un crossover tra i franchise di Super Mario di Nintendo e Rabbids di Ubisoft ed è il sequel di Mario + Rabbids Kingdom Battle uscito nel 2017.

Mario + Rabbids Sparks of Hope - Cosmic Edition è in super offerta su Amazon, acquistabile al prezzo di 19,99 euro con uno sconto di 40 euro dal prezzo di listino di 60,99 euro, acquistalo a questo link al prezzo più basso di sempre. Il gioco fino a ieri era acquistabile sempre ad un prezzo scontato ma ad un prezzo più alto del 50%, il prezzo di acquisto era infatti pari a 29,99 euro.

Questa particolare edizione del gioco include anche dei contenuti digitali agggiuntivi, esattamente il Pacchetto Prestigio Galattico (che include 3 skin per armi).

Se ve la siete persa, vi consigliamo di leggere la nostra recensione del gioco a questo link, nella quale la nostra Cristina Bona lo ha premiato con un sonante 9.

Vi ricordiamo che per acquistare questo gioco e tutti gli articoli con un prezzo di acquisto inferiore ai 29 euro, è necessario essere abbonati ad Amazon Prime, se non avete l'abbonamento attivo è possibile attivare una prova gratuita di 30 giorni senza obbligo di rinnovo a questo link.

Sai che puoi comprare tutti questi giochi praticamente gratis?

Gratis dice! E come si fa? Basterà aprire un conto HYPE Next. Si fa in un attimo, online. Il costo è di soli 2,90 euro al mese, e si ottiene un welcome bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica. La cifra perfetta per acquistare uno o tutti i giochi in offerta presenti in questa news. Se invece hai già un conto HYPE a canone zero, ti basterà passare a quello Next e rispettare tutte le condizioni per ottenere il tuo bonus. Ti aspettano un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare gratis la carta e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!