Mario + Rabbids Sparks of Hope: il DLC Tower of Doooom non ha più segreti

Grazie all'ultimo video gameplay di Tower of Doooom e all'arrivo della Demo gratis di Mario + Rabbids Sparks of Hope, la nuova espansione della frizzante avventura strategica di Ubisoft Milano non ha più segreti e si prepara ad approdare su Nintendo Switch.

Insieme a Mario, Luigi, Peach, Rabbid Peach e Rabbid Luigi, tutti gli appassionati dell'avventura firmata Ubisoft possono dare prova delle proprie capacità completando le sfide offerte dal pericoloso multiverso della Tower of Doooom.

Esplorando le nuove ambientazioni del DLC bisognerà quindi superare in astuzia i boss e i temibili nemici della Torre, affrontare Spedizioni ancora più impegnative per il proprio affiatato gruppo di eroi e divertirsi a sperimentare nuove tecniche di combattimento.

Il primo dei tre pacchetti di espansione del Season Pass di Mario + Rabbids Sparks of Hope è disponibile da oggi, giovedì 2 marzo, su Nintendo eShop. A chi coglierà l'occasione offerta dal DLC The Tower of Doooom per tuffarsi per la prima volta nelle atmosfere dell'esclusiva Switch firmata da Ubisoft Milano, consigliamo di leggere la nostra recensione di Mario + Rabbids Sparks of Hope, l'avventura galattica con Super Mario, Luigi e i loro amici provenienti dall'universo nintendiano e dalla dimensione dei Rabbids.