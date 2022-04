Mario + Rabbids Sparks of Hope esce a fine anno, non sarà rinviato al 2023?

Dopo l'annuncio all'E3 nel giugno 2021, Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch è completamente sparito dai radar, tanto che negli ultimi giorni un rumor darebbe praticamente per certo un rinvio del gioco al prossimo anno.

Mario + Rabbids Sparks of Hope verrà davvero rinviato al 2023? Non secondo NateTheHate, nell'ultimo episodio del suo podcast, il leaker e insider conferma che i lavori procedono bene e il gioco uscirà durante l'autunno di quest'anno, in tempo per le vacanze natalizie, andando così a rappresentare il gioco di punta Ubisoft della lineup Nintendo Switch per la holiday season 2022.

NateTheHate è assolutamente certo delle sue parole, dunque non sembra esserci nessun rinvio all'orizzonte per Mario + Rabbids Sparks of Hope, titolo in sviluppo negli studi milanesi di Ubisoft sotto la guida di Davide Soliani, già autore anche di Mario + Rabbids Kingdom Battle, ad oggi il videogioco di terze parti più venduto di sempre su Nintendo Switch.

Restiamo in attesa di saperne di più, se davvero il lancio è previsto per la fine dell'anno, probabilmente Ubisoft rivelerà nuovi dettagli tra la primavera e l'estate, dando il via alla campagna di comunicazione e marketing che ci accompagnerà fino al lancio della nuova avventura di Mario e dei Rabbids.