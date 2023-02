Mario + Rabbids Sparks of Hope: l'espansione Tower of Doooom ha una data

L'avventura galattica di Mario + Rabbids Sparks of Hope prosegue con The Tower of Doooom, la prossima espansione che promette di ampliare il perimetro ludico, narrativo e contenutistico dell'avventura strategica firmata da Ubisoft Milano e disponibile in esclusiva su Nintendo Switch.

La nuova avventura da vivere insieme a Mario, Luigi, Peach, Rabbid Peach e Rabbid Luigi ci porterà a esplorare il pericoloso multiverso della Tower of Doooom. Stando a quanto suggerito dal teaser trailer confezionato da Ubisoft Milano, l'espansione dovrebbe assumere dei contorni più cupi e offrire, di conseguenza, delle sfide ancora più avvincenti.

Anche sul fronte del gameplay, The Tower of Doooom dovrebbe introdurre ulteriori elementi di innovazione nel già rodato sistema di combattimento di Sparks of Hope, si spera con l'aggiunta di nuovi poteri e possibilità strategiche per superare gli ostacoli delle nuove missioni.

Per averne la controprova non ci resta che attendere fino al 2 marzo, con il lancio ufficiale di Mario + Rabbids Sparks of Hope The Tower of Doooom su Nintendo Switch. Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate questa nostra guida con trucchi per Mario + Rabbids Sparks of Hope.