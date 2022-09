Mario + Rabbids Sparks of Hope: una grande guest star arriverà con il terzo DLC

L'Ubisoft Forward del 10 settembre 2022 si apre con un nuovo video gameplay di Mario + Rabbids Sparks of Hope, il nuovo episodio della serie strategica a turni firmata Ubisoft che farà il suo esordio su Nintendo Switch il prossimo 20 ottobre.

Introdotto da Davide Soliani di Ubisoft Milan (co-sviluppatore del gioco assieme ad Ubisoft Paris), il nuovo filmato ci permette di dare un assaggio ad una quest dell'avventura principale, che vede Mario ed i suoi amici a bordo di un treno, pronti ad affrontare nuove ostilità ed un gigantesco Torcibruco infuriato. Ubisoft ci mostra maggiormente nel dettaglio le abilità speciali dei vari personaggi giocabili, Bowser compreso, che potranno dare vita a combinazioni di attacchi devastanti e in grado di arrecare ingenti danni ai nemici se sfruttate con attenzione.

Il sistema di combattimento, come sottolinea Soliani, è stato rinnovato e reso ancora più complesso e variegato rispetto a quanto visto in Mario + Rabbids Kingdom Battle. E proprio a conclusione della presentazione, il game designer rivela che l'ultimo dei tre DLC in programma post-lancio introdurrà una grande guest star d'eccezione: l'iconico Rayman sarà il protagonista di un'avventura tutta sua tramite contenuto scaricabile. Il DLC con Rayman ovviamente non ha ancora una data, ma la sua conferma basta e avanza per mandare in visibilio i fan del personaggio.

Restando in tema, ecco alcuni dettagli aggiuntivi su Gold Edition e Season Pass di Mario + Rabbids Sparks of Hope. Potete inoltre recuperare il nostro speciale su Mario + Rabbids Sparks of Hope per scoprire ulteriori curiosità sul titolo in arrivo esclusivamente su Switch.