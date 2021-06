Mario + Rabbids Sparks of Hope leakato da Nintendo, arriva nel 2022

Incredibilmente, Nintendo ha leakato l'esistenza di Mario + Rabbids Sparks of Hope, nuovo episodio della serie Mario + Rabbids che potrebbe essere annunciato stasera durante la conferenza Ubisoft o durante il Nintendo Direct del 15 giugno.

La pagina di Mario + Rabbids Sparks of Hope non contiene moltissime informazioni se non qualche screenshot e una key art, viene confermato il lancio nel 2022 e il supporto per le lingue italiano, tedesco, francese, spagnolo e inglese.

Difficile saperne di più al momento, vi lasciamo alle immagini che trovate qui sotto con la speranza di scoprire nuovi dettagli nelle prossime ore. Mario + Rabbids Kingdom Battle è il gioco third party più venduto di sempre per Nintendo Switch, era naturale dunque pensare ad un sequel o un nuovo episodio di quella che sembra destinata a diventare una vera e propria serie.



Da qualche tempo si vociferava dell'esistenza di Mario + Rabbids Sparks of Hope e i rumor sembrano aver trovato conferma in questo leak targato Nintendo, come detto nelle prossime ore (o nei prossimi giorni?) ne sapremo di più su questo progetto, restiamo in attesa di annunci ufficiali, di un trailer e di un video gameplay che ci permetta di approfondire gli aspetti legati alle meccaniche di gioco.