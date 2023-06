Mario + Rabbids Sparks of Hope: un mondo sconosciuto da scoprire con The Last Spark Hunter

Nel corso del Nintendo Direct di giugno pieno di annunci e sorprese, i ragazzi di Ubisoft Milano hanno alzato nuovamente il sipario sulla coloratissima dimensione di Mario + Rabbids Sparks of Hope per confermare l'avvenuta disponibilità del DLC The Last Spark Hunter.

L'espansione porta Mario e i suoi amici nei Giardini della Melodia, un pianeta incantevole dove le piante producono una musica ipnotica. Una volta giunti sul posto, i nostro intrepidi eroi cadono in una trappola tesagli dagli invasori Darkmess, vendendosi così costretti a cambiare rotta per ritrovarsi su un pianeta silenzioso.

La nuova sfida che attende Mario e la sua compagnia verterà attorno alle missioni da svolgere prima di affrontare Kanya, l'ultima Cacciatrice di Scintille a bordo del temibile Mecha Re Bob-Omba. Nei Giardini della Melodia, i giocatori devono compiere un lungo viaggio attraverso la musica e la natura, un'esperienza piena di sorprese rappresentate, ad esempio, dalla possibilità di risolvere gli enigmi interagendo liberamente con le piante musicali che imperlano il paesaggio.

Oltre ai 9 eroi del gioco principale, l'espansione garantisce l'accesso a 5 nuove Scintille reclutabili che si riveleranno particolarmente utili per affrontare nuovi nemici come i Fieldbreaker e i Golem. Mario + Rabbids Sparks of Hope: The Last Spark Hunter è disponibile da oggi, mercoledì 21 giugno, in esclusiva su Nintendo Switch e può essere acquistato da solo o come parte del Season Pass e della Gold Edition. Prima di lasciarvi al nuovo video dell'espansione, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere la nostra recensione di Mario + Rabbids Sparks of Hope.