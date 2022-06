Mario + Rabbids Sparks of Hope non sarà al Nintendo Direct? Parla Tom Henderson

Nintendo ha confermato ufficialmente il nuovo Nintendo Direct Mini per il 28 giugno 2022, in onda alle ore 15:00 italiane. L'evento sarà del tutto incentrato sulle produzioni di terze parti in arrivo nel prossimo futuro, escludendo dunque la presenza di produzioni first party della Grande N.

Con i third party dunque protagonisti del nuovo Direct, ci sarà spazio per Mario + Rabbids Sparks of Hope essendo sviluppato da Ubisoft? A quanto pare no, almeno stando alle parole del noto insider Tom Henderson. Secondo il leaker, infatti, sembra che Ubisoft abbia intenzione di mostrare il gioco in un'altra occasione, pertanto la sua presenza alla trasmissione in streaming del 28 giugno è da considerare molto improbabile.

In ogni caso, però, i fan di Mario + Rabbids non dovrebbero aspettare troppo a lungo, anzi: Henderson sostiene che il colosso francese avrebbe in programma un nuovo reveal del gioco esattamente il giorno dopo, mercoledì 29 giugno alle ore 18:00 in Italia. L'insider non fornisce maggiori dettagli sui piani di Ubisoft, ma non sarebbero da escludere sequenze gameplay e, magari, anche una data d'uscita definitiva.

Ad avvalorare la tesi di Henderson ci sarebbero anche le affermazioni di Necro Felice, editor del portale brasiliano Universo Nintendo, secondo il quale Mario + Rabbids Sparks of Hope tornerebbe a mostrarsi questa settimana, per l'appunto il 29 giugno. Non resta quindi che attendere il Nintendo Direct Mini e scoprire se davvero Mario ed i folli Rabbids saranno della partita o ritarderanno un giorno in più.