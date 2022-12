Mario + Rabbids Sparks Of Hope: a poche settimane dall'uscita è acquistabile a 38,90 euro

Mario + Rabbids Sparks of Hope è l'ultimo capitolo della fortunata serie sviluppata e pubblicata da Ubisoft per Nintendo Switch. Il titolo è un crossover tra i franchise di Super Mario (Nintendo) e Rabbids (Ubisoft) ed è il sequel di Mario + Rabbids Kingdom Battle uscito nel 2017 in esclusiva per Nintendo Switch.

Unisciti a Mario, Luigi, Peach, Rabbid Peach, Rabbid Luigi e ai loro amici in un'avventura galattica per sconfiggere un'entità malvagia e salvare i tuoi alleati, gli Spark. Esplora pianeti viaggiando nella galassia mentre sveli misteriosi segreti e completi avvincenti missioni!

Forma il team migliore scegliendo tre eroi tra un eclettico gruppo di nove, sconfiggi tutti i nuovi boss e gli altri nemici sparsi per la galassia, salva i prodigiosi Spark dispersi nella galassia che ti forniranno specifici poteri e ti aiuteranno nei combattimenti, scatena tutte le abilità del tuo eroe ma usa bene la strategia mentre ti scagli contro i nemici, salti sui tuoi compagni di squadra e ti ripari dietro le coperture.

Mario + Rabbids Sparks of Hope è in offerta su eBay in edizione Standard, acquistabile al prezzo di 33,99 euro invece di un prezzo di listino di 60,99 euro, semplicemente inserendo in fase di pagamento il codice sconto FESTE22, che applicherà lo sconto del 15% dal prezzo di listino di 39,99 euro, la spedizione costa 4,90 euro e l'edizione in offerta è quella con copertina in italiano.

Se ve la siete persa, vi consigliamo di leggere la nostra recensione del gioco a questo link, nella quale la nostra Cristina Bona lo ha premiato con un sonante 9.