Mario + Rabbids Sparks of Hope, primi dettagli: trama, meccaniche e personaggi

A stretto giro dall'annuncio ufficiale di Mario+Rabbids: Sparks of Hope, il team di sviluppo di Ubisoft Milano offre i primi dettagli sulla produzione in arrivo su console Nintendo.

Con il sequel di Mario+Rabbids: Kingdom Battle, l'icona Nintendo e i folli conigli francesi dovranno unire le forze contro una minaccia inedita. Nello specifico, i giocatori dovranno affrontare Cursa, un’entità misteriosa e crudele, in grado addirittura di distorcere i pianeti con la sua influenza malvagia. Per l'occasione, Mario e compagni non esploreranno dunque il solo Regno dei Funghi, ma un'intera galassia, con la possibilità di esplorare una moltitudine di pianeti abitati da insoliti abitanti ed esilaranti segreti.

Per sconfiggere i nemici , i giocatori potranno contare su di un mix tra tattiche a turni e azione in tempo reale, sfruttando alcune delle abilità già viste in azione nel predecessore, tra salti su compagni di squadra e coperture da sfruttare. In Mario+Rabbids: Sparks of Hope, il cast di protagonisti sarà composto da 9 Eroi, tra i quali la new entry Rabbid Rosalina.



Ad arricchire il gameplay di Mario+Rabbids: Sparks of Hope ci penseranno inoltre gli Spark, creature nate da una fusione tra Rabbids e Sfavillotti. Ubisoft infatti anticipa: "Ci sono decine di Spark sparsi per la galassia che aspettano di essere trovati e salvati, per unirsi al tuo viaggio. Ogni Spark ha poteri e personalità diverse, e gli eroi potranno usare le loro abilità speciali in battaglia per avere la meglio".