Mario + Rabbids Sparks Of Hope, promozione imperdibile per acquistarlo a 24,90 euro

L'ultimo capitolo della fortunata serie sviluppata e pubblicata da Ubisoft per Nintendo Switch, Mario + Rabbids Sparks of Hope uscito meno di 3 mesi fa, è in super offerta ad un prezzo incredibile, il prezzo è veramente crollato, il migliore di sempre per acquistare il titolo.

Il titolo è il sequel di Mario + Rabbids Kingdom Battle uscito nel 2017 in esclusiva per Nintendo Switch. Ora dovrai unirti a Mario, Luigi, Peach, Rabbid Peach, Rabbid Luigi e ai loro amici in un'avventura galattica e longeva per sconfiggere un'entità malvagia e salvare i tuoi alleati, gli Spark. Esplora pianeti viaggiando nella galassia mentre sveli misteriosi segreti e completi avvincenti missioni!

Mario + Rabbids Sparks of Hope è in super offerta su eBay in edizione Standard, acquistabile all'incredibile prezzo di 24,90 euro invece di un prezzo di listino di 60,99 euro, con lo sconto di 35 euro dal prezzo di listino e spedizione gratuita, l'edizione in offerta è quella con copertina in italiano, il gioco sarà ovviamente completamente in lingua italiana, anche l'audio di gioco.

Clicca qui per acquistare Mario + Rabbids Sparks Of Hope al prezzo più basso di sempre

Il gioco è venduto e spedito da Monclick Italia, un venditore super affidabile con oltre 240.000 feedback positivi. Si tratta degli ultimi pezzi in offerta a questo prezzo (lo comunica eBay nella pagine della promozione), nelle ultime 24 ore ne sono stati venduti ben 51, approfitatene prima che esauriscano le scorte.