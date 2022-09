Mario + Rabbids Sparks of Hope è pronto: Ubisoft Milano annuncia la fase Gold

Il team di Ubisoft Milano festeggia sui social l'avvenuto raggiungimento della fase Gold di Mario + Rabbids Sparks of Hope, l'avventura strategica in arrivo a ottobre in esclusiva su Nintendo Switch.

Ad accompagnare l'annuncio della fase Gold troviamo una simpatica immagine che ritrae Mario, Luigi e i loro amici Rabbids in procinto di entrare in azione in questa nuova odissea strategica da vivere viaggiando nella galassia per salvare gli Spark.

La software house diretta da Davide Soliani esorta gli appassionati a immergersi nelle atmosfere del nuovo capitolo di Mario + Rabbids leggendo gli approfondimenti confezionati dalla stampa di settore per la giornata di domani, 22 settembre: quale occasione migliore per leggere il nostro speciale su trama, eroi e gameplay di Mario + Rabbids Sparks of Hope, quindi?

Nel caso ve lo foste perso, qui trovate anche il nuovo video gameplay di Mario + Rabbids Sparks of Hope dal Nintendo Direct tenutosi lo scorso 13 settembre: il trailer riassume il lavoro svolto da Ubisoft Milano nell'evolvere l'esperienza di gioco del capitolo precedente e arricchirla con tante aggiunte che, nella speranza dei fan, renderanno ancora più indimenticabile il viaggio tra i mondi della nuova esclusiva Switch in uscita il 20 ottobre.