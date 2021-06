Mario+Rabbids Sparks of Hope, il reveal ufficiale: trailer e gameplay all'E3 2021!

Dopo la straordinaria accoglienza riservata da pubblico e critica a Mario+Rabbids: Kingdom Battle, il talentuoso team di Ubisoft Milano tornano a proporre un'avventura che vede riuniti il mondo di Super Mario e quello dei folli conigli della software house francese.

Dal palco dell'Ubisoft Forward E3 2021, arriva la conferma dell'esistenza di un sequel del riuscitissimo cross-over. Purtroppo anticipato da un leak, Mario+Rabbids: Sparks of Hope si mostra in azione dal palco dell'evento virtualmente losangelino. Il reveal trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, consente di dare un primo sguardo al titolo.



Il gioco vede aggiungersi al gruppo nuovi eroi e meccaniche inedite, per un'intera galassia da salvare! Durante l'evento, Ubisoft Milano ha inoltre presentato un primo sguardo al gameplay, che potete visionare direttamente in calce a questa news: cosa ve ne pare?

Al momento, manca purtroppo una data di lancio precisa, ma Ubisoft e Nintendo promettono una pubblicazione di Mario+Rabbids: Sparks of Hope nel corso del 2022. In attesa del nuovo capitolo della serie Ubisoft Milano, vi ricordiamo la possibilità di recuperare il predecessore nella forma di Mario+Rabbids: Kingdom Battle Gold Edition, comprensiva sia del gioco base sia del DLC di Mario+Rabbids a tema Donkey Kong.