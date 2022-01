Mario + Rabbids Sparks of Hope è stato rinviato al 2023 secondo un leak

Mario + Rabbids Sparks of Hope è stato annunciato allo scorso E3 di Los Angeles, da allora il gioco è completamente sparito dai radar e Ubisoft non ha mai pubblicato altri asset come immagini o video gameplay. Quando esce Mario + Rabbids Sparks of Hope? Non lo sappiamo ancora, ma forse non troppo presto.

Ad instillare il dubbio di un rinvio è l'insider e leaker Nate The Hate che nell'ultima puntata del suo podcast parla chiaramente di un rinvio per Mario + Rabbids Sparks of Hope con il gioco che non riuscirà a vedere la luce quest'anno, arrivando sugli scaffali solamente nei primi mesi del 2022.

L'insider non chiarisce se dietro questa scelta ci siano motivi di marketing o la necessità di sistemare alcuni aspetti del progetto così da non deludere le aspettative della community ma è probabile che il team di Ubisoft Milano abbia bisogno di più tempo per rifinire al meglio Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Al momento in ogni caso Mario + Rabbids Sparks of Hope è ancora privo di una data di uscita e chissà che Ubisoft non riesca davvero a lanciare il gioco entro la fine di quest'anno, non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali a riguardo per saperne di più.