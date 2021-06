Mario + Rabbids Sparks of Hope: svelata la cover ufficiale, Grant Kirkhope alla soundtrack

Lo show Ubisoft Forward all'E3 2021 ha regalato diverse sorprese, una su tutte l'annuncio di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, seguito del gioco terze parti di maggior successo in assoluto per Nintendo Switch, Mario + Rabbids: Kingdom Battle.

Sviluppato ancora una volta da Ubisoft Milano sotto la guida di Davide Soliani, Mario + Rabbids: Sparks of Hope vedrà Mario, Peach, Luigi, Rabbid Mario e Rabbid Peach attraversare la galassia assieme ad alcuni volti nuovi per fermare l'avanzata della misteriosa entità nota come Cursa e dei suoi sgherri. Cursa ha gettato la galassia nel caos, sconvolgendo i pianeti con la sua malvagia influenza e sottraendo l'energia degli Spark, i nuovi personaggi formati dall'unione tra gli Sfavillotti e i Rabbids.

Poco dopo la presentazione è stata presentata la cover ufficiale del gioco esclusivo per Nintendo Switch, che potete ammirare in calce a questa notizia. Accanto a Mario trova posto anche uno degli Spark, esserini disponibili in decine e decine di varianti differenti: ciascuno ha un suo potere e un'abilità utilizzabile in battaglia per ottenere un vantaggio, ma prima è necessario individuarli e salvarli in ogni mondo del gioco.

Successivamente, è anche stato confermato che la colonna sonora è curata da Grant Kirkhope. Già autore dell'accompagnamento di Kingdom Battle, Kirkhope è noto per aver composto le musiche di tantissimi giochi di Rare, tra cui Donkey Kong 64, Star Fox Adventures e Banjo-Kazooie. Un fan, come potete scoprire in calce a questa notizia, non ha faticato a trovare nel tema di Sparks of Hope un'influenza proveniente dal platform con protagonisti l'orso e l'uccellina.

Per maggiori dettagli sul gioco, che vedrà l'unione di elementi in tempo reale e a turni, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di Mario + Rabbids: Sparks of Hope