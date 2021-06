Mario + Rabbids Sparks of Hope per Switch in preordine su Amazon

Appena annunciato alla conferenza Ubisoft, Mario + Rabbids: Sparks of Hope è in preordine in questo momento su Amazon Italia al prezzo di 60,98 euro, il gioco è in uscita nel corso del 2022.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope è un videogioco di ruolo tattico a turni sviluppato e pubblicato da Ubisoft per Nintendo Switch. Il gioco è un crossover tra i franchise di Mario di Nintendo e Raving Rabbids di Ubisoft, sequel del gioco del 2017 Mario + Rabbids Kingdom Battle.

Prenota Mario + Rabbids Sparks of Hope su Amazon al prezzo minimo garantito: se il prezzo del titolo dovesse scendere dopo la sua prenotazione, Amazon in automatico applicherà il prezzo più basso dal momento dell'ordine a quello della spedizione.

