Mario + Rabbids Sparks of Hope tornerà a mostrarsi questa settimana?

Secondo alcuni rumor, un nuovo Nintendo Direct sarebbe in programma per il 28 giugno tuttavia al momento non ci sono conferme dirette, da segnalare però una notizia interessante che proviene direttamente dal Brasile.

Necro Felipe, editor del sito brasiliano Universo Nintendo, si dice poco fiducioso riguardo ad un Direct previsto questa settimana, a suo avviso infatti la casa di Kyoto difficilmente andrà a "oscurare" il coverage di Mario + Rabbids Sparks of Hope apparentemente previsto per il 29 giugno.

Non è chiaro se Ubisoft abbia in programma un mini showcase dedicato al gioco o se semplicemente pubblicherà un nuovo video gameplay di Mario + Rabbids Sparks of Hope, al momento non sappiamo nulla ed è dunque difficile sbilanciarsi. Certo è che nulla vieta che Mario + Rabbids Sparks of Hope possa comparire in un Direct, che a questo punto potrebbe tenersi il 29 giugno, anche se come detto l'editor di Universo Nintendo non la pensa affatto così.

Mario + Rabbids Sparks of Hope esce nel 2022 anche sono in molti a pensare che il gioco verrà rinviato al 2023 considerando che il periodo di fine anno sarà particolarmente affollato, visto anche il lancio di un sicuro blockbuster come Pokemon Scarletto e Violetto. Ne sapremo di più questa settimana?