Mario + Rabbids Sparks of Hope, trapela la data di lancio! Leak da Ubisoft Store

Mentre la comunità dei videogiocatori continua ad interrogarsi sulla presenza di Mario + Rabbids: Sparks of Hope al Nintendo Direct Mini del 28 giugno, dalla rete è emerso uno schiacciante indizio sulla data d'uscita del gioco strategico di Ubisoft Milano.

La pagina ufficiale di Mario + Rabbids: Sparks of Hope reperibile sull'Ubisoft Store sudamericano si è aggiornata fissando il lancio della Gold Edition al 20 ottobre 2022. La data non compare nella scheda della Standard Edition, dunque è altamente probabile che l'informazione sia sfuggita per errore. In ogni caso, nonostante la data sia indicata su una pagina ufficiale, preferiamo attendere un annuncio da parte della casa madre per la certezza assoluta.

Al momento, ricordiamo, Mario + Rabbids: Sparks of Hope è previsto ufficialmente in un generico 2022. La data di lancio del 20 ottobre è trapelata alla vigilia del Nintendo Direct Mini del 28 giugno, che la casa di Kyoto dedicherà alle terze parti. Sulla carta appare come una vetrina perfetta per Sparks of Hope, tuttavia Tom Henderson si è recentemente mostrato dubbioso circa la sua presenza, preferendo puntare su un reveal a parte presumibilmente fissato per il 29 giugno. Con un po' di fortuna, avremo tutte le risposte nel giro di un paio di giorni.