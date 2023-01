Mario + Rabbids Sparks of Hope: Ubisoft delusa dalle vendite sotto le aspettative

Oltre ad aver confermato il rinvio di Skull & Bones e ad aver dipinto la propria come una situazione finanziaria non esattamente rosea, Ubisoft ha anche parlato di Mario + Rabbids Sparks of Hope nel suo ultimo report finanziario.

Il publisher francese ha affermato di star "affrontando grandi sfide" di fronte alla contrazione della spesa dei consumatori e ha generalmente descritto le vendite durante le festività natalizie come "marcatamente e sorprendentemente più basse del previsto". Mario + Rabbids: Sparks of Hope e Just Dance 2023 sono stati nominati come due giochi che non hanno soddisfatto le aspettative.

"Nonostante le valutazioni eccellenti e l'accoglienza dei giocatori, nonché un ambizioso piano di marketing, siamo rimasti sorpresi dalla performance sotto le aspettative di Mario + Rabbids: Sparks of Hope nelle ultime settimane del 2022 e all'inizio di gennaio", ha detto Ubisoft.

La società ha affermato di ritenere che le recenti pubblicazioni siano state influenzate negativamente da uno spostamento dei consumatori "verso mega-marchi e titoli di lunga durata".

"Quando c'è più pressione, le persone scelgono i marchi più grandi e non quelli piccoli", ha affermato il CEO Yves Guillemot. "Quello che abbiamo osservato è che c'è stata una certa contrazione nella spesa complessiva dei consumatori a causa dell'ambiente economico e dell'aumento dell'inflazione. Ciò ha portato i più grandi mega-marchi e servizi live a conquistare una quota maggiore del mercato, lasciando meno spesa dei consumatori disponibile per altri prodotti. Questa è la chiara conclusione a cui siamo giunti. Abbiamo visto che ci sono altri giochi di alta qualità che hanno avuto prestazioni inferiori".

In ogni caso, Mario + Rabbids Sparks of Hope punta sul supporto post-lancio con 3 DLC in arrivo di cui il primo previsto nei primi mesi del 2023.