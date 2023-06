Mario + Rabbids Sparks of Hope: Ubisoft si pente di non aver atteso Switch 2 per lanciarlo

Al pari del suo predecessore, Mario + Rabbids Sparks of Hope non ha soddisfatto le aspettative di vendita di Ubisoft, pur essendo stato accolto nel migliore dei modi da parte della critica e dai giocatori che hanno deciso di dare fiducia al progetto di Ubisoft Milan.

Sebbene l'industria stia affrontando un generale "problema di inflazione", Yves Guillemot, CEO di Ubisoft, ha affermato a Games Industry.biz che il flop commerciale di Mario + Rabbids Sparks of Hope rifletta "un problema diverso".

"Avevamo già pubblicato un gioco di Mario Rabbids [su Switch], quindi facendone un altro abbiamo avuto due esperienze simili su una console. Su Nintendo, giochi come questo non muoiono mai. Ci sono 25 giochi di Mario su Switch. Nintendo [ha consigliato] che è meglio pubblicare una singola iterazione su ogni macchina. Siamo arrivati un po' troppo in anticipo, avremmo dovuto aspettare [la prossima console]".

Guillemot ha in ogni caso aggiunto che Mario + Rabbids Sparks of Hope non verrà abbandonato, ed anzi sarà aggiornato quando arriverà sul mercato il successore di Nintendo Switch, di cui la grande N è ancora restia a parlare.

Intanto sappiamo che il titolo si espanderà con l'arrivo del nuovo DLC atteso per il 2023, come confermato dal trailer di Mario + Rabbids Sparks of Hope in crossover con Rayman.