Mario + Rabbids Sparks of Hope: Ubisoft sottolinea i grandi progressi tecnici compiuti

Il nuovo Mario + Rabbids promette di rivelarsi un titolo ancora più grande ed ambizioso rispetto a Kingdom Battle, il primo episodio del 2017. Come emerge anche dalla nostra anteprima di Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft sembra puntare molto forte su questo seguito, e lo rimarca ad ogni nuova intervista.

Parlando ai microfoni di Nintendo Everything, il producer Xavier Manzanares di Ubisoft Paris (che co-sviluppa il progetto assieme ad Ubisoft Milan) ha infatti confermato che il team ha acquisito molta più esperienza rispetto al lavoro svolto con il primo gioco, e sta mettendo a frutto le nuove competenze raggiunte con lo Snowdrop Engine e con l'hardware di Nintendo Switch.

"Anzitutto abbiamo adesso molta più esperienza con Snowdrop, l'engine che abbiamo creato per i giochi di Mario + Rabbids, ed anche con Switch. Sappiamo come lavorarci sopra ancora meglio di quanto fatto in passato, dunque ciò ha avuto un enorme impatto su cosa abbiamo potuto realizzare per Sparks of Hope rispetto a quanto avevamo fatto in passato con Kingdom Battle", spiega Manzanares.

Il producer ha approfondito ulteriormente la questione: "Abbiamo ad esempio messo più pianeti nello spazio, ed ogni pianeta è piuttosto grosso. Non volevamo avere problemi di performance, dunque siamo andati avanti e per questo motivo le nostre ambizioni sono divenute più grandi. Abbiamo molta più esperienza con l'engine e la piattaforma, e ciò spiega inoltre lo stile e la direzione artistica che abbiamo scelto per Sparks of Hope, un qualcosa che forse non saremmo stati in grado di fare nel 2017 o ancora prima". E conclude: "Siamo molto fieri di ciò che il team è stato in grado di fare e, in termini di grafica, possiamo mostrare la maturità produttiva raggiunta dai nostri ingegneri ed artisti".

Ubisoft intende inoltre supportare il gioco a lungo: si parla di almeno tre grandi espansioni per Mario + Rabbids Sparks of Hope in futuro, stando ai dettagli trapelati dal Nintendo eShop.