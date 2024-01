Mario + Rabbids Sparks of Hope: vendute quasi 3 milioni di copie per l'esclusiva Nintendo

Negli scorsi mesi, l'esperienza dedicata a Mario e ai Rabbids di Nintendo e Ubisoft non ha riscosso il successo sperato: sebbene Ubisoft Milan non sia preoccupata per le poche vendite di Mario + Rabbids Sparks of Hope, l'ultimo titolo della saga spin-off dedicato alle avventure "mariesche" ha venduto diverse copie in tutto il mondo.

Secondo le ultime informazioni emerse in rete, sembrerebbe che Mario + Rabbids Sparks of Hope abbia piazzato quasi tre milioni di copie dal suo debutto su Nintendo Switch ad oggi. Pur non essendo stato, appunto, un risultato finanziario in linea con le aspettative dell'azienda dietro lo sviluppo del gioco, si tratta comunque di un quantitativo di vendite pressocché in linea con il capitolo Kingdom Battle. L'avventura galattica per Switch di Mario + Rabbids Sparks of Hope ha continuato a registrare diverse vendite nel corso nel tempo, innalzando sul lungo periodo il numero di unità vendute in formato fisico e digitale.

Proprio su quest'ultimo fronte, sempre secondo quanto emerso nelle ultime ore, parrebbe che a sancire il discreto risultato ottenuto sia stato il Nintendo eShop, con il formato digitale del gioco realizzato da Ubisoft che ha determinato la differenza rispetto al debutto non in linea con le aspettative e che ne ha trainato le vendite. Cosa succederà ora al futuro della serie? L'inizio del mese di agosto 2023 è stato edulcorato dall'arrivo di Rayman in Mario + Rabbids Sparks of Hope come ultimo DLC del titolo. Tuttavia, sono numerosi i fan che attendono un ritorno di Mario e dei Rabbids in un'altra avventura videoludica. Perciò, almeno per ora, non ci resta che attendere l'avvenire della line-up di Ubisoft e Nintendo.